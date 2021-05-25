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15:35, 25 мая 2021 года

В Орле снова ищут подрядчика для ремонта девяти мусорных площадок

На предыдущем аукционе желающих заключить контракт за 626,6 тысяч рублей не нашлось. На новых торгах установлена эта же сумма.


Напомним, что в минувшую пятницу на заседании комитета горсовета по ЖКХ заявлялось, что возможной причиной провала первых торгов могло стать существенное удорожание металла, из-за чего сумма соглашения могла показаться подрядчикам непривлекательной. Судя по новому аукциону, допфинансирование найти не удалось – начальной ценой по-прежнему остается 626,6 тысяч.

Итоги конкурса будут подведены 7 июня.

Если торги снова не состоятся, то власти допускают сокращение числа ремонтируемых объектов. Сейчас в конкурсной документации для благоустройства определены 9 контейнерных площадок, расположенных по адресам:
 
Ул. Металлургов, д. 11; 
Пересечение ул. Поселковая и ул. Степная;
Ул. Октябрьская, д. 146; 
Пер. Южный, д. 105;
Ул. Тульская, д. 63;
Ул. Смоленская, д. 33;
Ул. Смоленская, д. 41;
Пересечение ул. Кольцевая и пер. Политехнический;
Пересечение ул. Скворцова и ул. Полесская.

На все том же заседании было отмечено, что в частном секторе в ремонте нуждаются 150 мусорных площадок из 184.



Артём Ежаков
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