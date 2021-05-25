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15:47, 25 мая 2021 года В орловском храме Смоленской иконы Божией Матери появился образ «Неупиваемая чаша» У этого образа просят помощи люди, страдающие от алкогольной зависимости.





Образ Богоматери «Неупиваемая чаша» в Смоленской церкви Орла появился стараниями прихожан, чьи родственники страдают от алкоголизма или наркомании. По копеечкам собрали средства на холст и краски, автор работы написал лик безвозмездно и предпочел остаться неизвестным. Теперь «Неупиваемая чаша» - главная святыня православного движения за трезвость. Сегодня состоялось освящение иконы. Обряд провел митрополит Орловский и Болховский Тихон. Освящение иконы стало настоящим праздником. В качестве напитка предлагался не алкоголь, а чай, настоянный на сосновых шишках. Пир для прихожан приготовила инициативная группа «Мы рядом всегда». Сергей Носов - один из них, признается, что ему тоже приходилось бороться с зависимостью. Сергей Носов, член инициативной группы «Мы рядом всегда»: «У меня также была зависимость. Когда я от нее избавился, то решил помогать людям. Мы помогаем центру матери ребенка, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, работаем с зависимыми». Пригласили на праздник, посвященный обретению образа «Неупиваемая чаша», и постояльцев центра социальной адаптации. Он расположен как раз напротив храма Смоленской иконы Божией Матери. Татьяна Кудря, директор центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий: «В нашей учреждение попадают люди с глубокой зависимостью от алкоголизма, и все беды, с которыми они встречаются в жизни, возникли по этой причине. Конечно, такая икона нужна. Наше учреждение удачно расположено, прямо напротив храма, и я надеюсь, что наши постояльцы чаще будут посещать церковь». Теперь каждую субботу по благословению владыки у иконы «Неупиваемая чаша» будут совершать молебен - сразу после утренней службы, в 10 часов утра.





Татьяна Тимохина



