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17:00, 25 мая 2021 года Госкорпорация поможет Орловской области расселить аварийные дома Соответствующие договорённости между региональным правительством и Фондом содействия реформированию ЖКХ были достигнуты сегодня.





Орловщину с рабочим визитом посетили председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор госкорпорации Константин Цицин. Гости приняли участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски, увековечивающей память о председателях и почетных членах Императорского Православного Палестинского Общества, и церемонии награждения знаком отличия «Знак ЖКХ» и фасадной табличкой «Дом образцового содержания» дома по адресу г. Орёл, ул. Лазурная, д. 7. «Дом образцового содержания» - заслужить такую оценку непросто. Должен быть идеальный фасад, освещение во дворе и у подъездов, аккуратная табличка с номером и названием улицы, эстетичный забор и клумбы и ещё масса критериев. Но жильцы 16-этажки по адресу Лазурная, 7 вместе с управляющей компанией со всем этим справились. Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ: «Мало построить дом, даже хороший и качественный, энергоэффективный. Элементы энергоэффективности есть и в этом доме. Важно, чтобы этот дом содержался достойно. Чтобы были чистые подъезды, чтобы жильцы уважали свой дом. Тем более, это ваш дом, это не просто общежитие, как это было в Союзе, когда дома не принадлежали собственникам. Сегодня это ваша личная собственность. Очень приятно, что у нас всё больше и больше таких домов становится в нашей стране». За всё это 16-этажка получила звание «Дом образцового содержания». А руководитель управляющей компании был награждён «Знаком качества ЖКХ». Андрей Автаев, директор управляющей компании: «У меня все дома - образцового содержания. У меня их 38. Более 50 тысяч квадратных метров обслуживания жилья». Но больше трех тысяч орловцев сегодня проживают совсем в других домах - аварийных. Именно их проблеме и было посвящено совещание с участием правительства области и первых лиц госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По итогам 2020 года 500 человек были расселены из аварийного жилого фонда и обеспечены нормальными условиями проживания. Считаем, что на сегодняшний день перед нами стоят решаемые задачи. Надеемся на поддержку фонда». Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ: «Фонд готов сейчас выделить почти миллиард рублей для того, чтобы уже приступить к реализации программы переселения из ветхого аварийного жилья. И что самое главное, очень хотелось бы, чтобы, в основном, это строилось новое жильё. Есть строительные компании, их нужно стимулировать, тем более есть бюджетная гарантия». Более того, если регион сможет расселить все аварийные дома, признанные таковыми до 2017 года, не за пять лет, а за два года, то фонд выделит дополнительные средства на расселение орловцев из жилья, признанного ветхим и после 2017-го.





Антон Киселёв



