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17:11, 25 мая 2021 года Справедливороссы предложили выплачивать всем россиянам по 10 тысяч рублей в месяц Об этом орловские эсеры рассказали сегодня на пресс-конференции.





Депутаты партии «Справедливая Россия - патриоты - за правду» предложили ввести для всех россиян ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей. Выплаты предлагают вводить поэтапно: с 1 января 2022 года - для детей и малоимущих граждан, а к 2027 году охватить всё население страны. По словам партийцев, это повысит уровень жизни россиян и оживит экономику. На реализацию проекта необходимо 17,5 триллионов рублей. Справедливороссы считают, что сэкономить деньги на эти цели поможет борьба с коррупцией в сфере госзакупок. Руслан Перелыгин, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»: «Это, естественно, оптимизация в госзакупках, потому что 90 процентов закупается у одного поставщика. Мы уверены, что если государство усилит контроль в этом направлении, то появятся дополнительные средства».





Юлия Сабельникова



