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17:22, 25 мая 2021 года В Орле резко выросло число исков о льготном лекарственном обеспечении Один только Советский районный суд в 2021 году принял уже 108 таких обращений. Для сравнения, в 2020-м таких заявок было 58.





Пресс-служба суда объясняет возникшую ситуацию «ненадлежащим исполнением департаментом здравоохранения Орловской области данной обязанности».



Так, в 2017-м году в Советский райсуд рассмотрел 44 иска о выдаче льготникам бесплатных препаратов и медоборудования и лишь в одном случае встал на сторону ответчика. В следующем году число обращений снизилось – 28 заявок, из которых одобрено 24. В 2019-м их набралось 27 штук, и 26 раз инстанция удовлетворяла требования. В прошлом году поступило 58 дел и 56 из них завершались победой заявителя. В этом году только за пять месяцев набралось почти в два раза больше исков – 108. В данный момент рассмотрен 76 из них, и в каждом случае проблема льготника с лекарствами успешно разрешалась. Советский райсуд подчеркивает, что истцы, требующие льготного лекарственного обеспечения, побеждают в 97% случаев.





Артём Ежаков



