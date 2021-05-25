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17:37, 25 мая 2021 года

В Орле открыли мемориальную доску в честь председателей и почетных членов Императорского Православного Палестинского Общества

Мемориальная доска установлена на здании вокзала станции Орёл.


Сегодня на здании орловского железнодорожного вокзала появилась мемориальная доска - в память о председателях Императорского православного Палестинского общества Великом князе Сергее Александровиче и Великой княгине Елизавете Федоровне, Почетных членах Императорского православного Палестинского общества Императоре Александре III, Императоре Николае II, Великих князьях Константине Константиновиче и Михаиле Александровиче Романовых, неоднократно посещавших вокзал станции Орел Орловско-Витебской железной дороги.
 
Сергей Степашин, председатель Императорского Православного Палестинского Общества: «Александр III, который, собственно говоря, и создавал наше общество свои именным указом, не раз бывал здесь. И последний его приезд связан с его кончиной в Крыму, российском Крыму. В Орле была специальная остановка. Почти весь Орел пришел с ним попрощаться».
 
Открытие памятной доски должно было состояться еще год назад, но из пандемии коронавируса мероприятие перенесли.
 
Сергей Фефелов, председатель Орловского отделения Императорского Православного Палестинского Общества: «Мы отдаем долг памяти тем, чьими усилиями создавалось многое, в том числе железнодорожный вокзал станции Орел».
 
Памятная доска - символ преемственности времен и поколений, часть истории, с которой теперь будет начинаться знакомство гостей с Орловщиной.



Анна Вайсергисер
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