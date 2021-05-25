Орловский детский лагерь «Ветерок» готов принять отдыхающих

В течение прошлого года лагерь был отдан под обсерватор. Как прошло перепрофилирование популярного у детей места отдыха, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.

На новом футбольном поле не слышно гула детских голосов, да и свежевыкрашенный спортинвентарь пока пустует. Изменится все 31 мая, когда в лагерь заедет первая смена. Перед тем, как принимать школьников, в «Ветерке» проходит ежегодная приёмка. В 2020-м здесь был обсерватор для ковидных больных, поэтому санитарной обработке уделили особое внимание.

Оксана Сагина, директор лагеря «Ветерок»: «Были обработаны постельные принадлежности, так же у нас прошла заключительная дезобработка помещений. Мы заменили полностью матрасы, приобрели новые постельные принадлежности».

Трава покошена, территория обработана от клещей, даже кровати в спальных корпусах аккуратно заправлены. Однако инспекторы Государственного пожарного надзора оценивают не только общую картину, но и по углам тоже смотрят. Там должны быть огнетушители. По два на каждом этаже. Одного наличия первичных средств пожаротушения - недостаточно. Персонал лагеря должен четко знать правила использования. Исправная пожарная сигнализация - залог безопасности. Ее состояние тоже обязательно проверяют во время приёмки. Сигнализация находится в исправном состоянии - отметили проверяющие.

В этом году дети будут под присмотром не только вожатых, но и видеонаблюдения. Его недавно установили на территории. В ходе проверки комиссия выявила незначительные нарушения, которые администрация успеет устранить до приезда детей. В первую смену лагерь примет 175 мальчишек и девчонок.