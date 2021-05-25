В Орле приняли городской пляж на Оке

Пока над ним развевается черный флаг. Желтый - разрешающий купание - появится 1 июня.

Купальный сезон в Орловской области открывается уже через неделю, 1 июня. Традиционное для орловцев место водного отдыха проинспектировали сотрудники МЧС. В рамках соглашений с подрядчиками предусмотрена охрана территории пляжа, поддержание работоспособности тревожной кнопки, а также оперативная уборка и вывоз мусора.



Юрий Писарев, главный специалист производственно-технического отдела МКУ «УКХ г. Орла»: «Здесь есть всё необходимое: средства спасения и предупреждения, информационные стенды, скамейки с навесами. Отремонтированы, покрашены и установлены пляжные кабинки, флагштоки. Безопасную глубину определяют буйки. Для детей оборудован специальный бассейн. В ближайшее время дополнительно будет завезен песок».



Тревожной кнопки на городском пляже нет, зато организован спасательный пост. Все оборудование - исправно. Однако сотрудники ГИМС напоминают: в ночное время купаться не желательно, ведь все спасательное оборудование с пляжа убирается.



Отдыхающие уже окунаются в воду, хотя официально она еще не прошла проверку в Роспотребнадзоре.



Всего в регионе будет оборудовано 38 пляжей, и на каждом особое внимание уделено детской зоне, которая должна быть отгорожена.



Елена Переверзева, врио начальника отдела ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «В целях безопасности на пляже выставляются буйки, которые обозначают зону заплыва, и в обязательном порядке - обозначение детской купальни. Детям до 12 лет купание разрешено именно в детской купальне».



В мэрии Орла напоминают, что в черте города разрешены для купания два пляжа – на Оке рядом с Городским парком и на озере Светлая Жизнь.