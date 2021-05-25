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18:22, 25 мая 2021 года Орел принимает Первенство ЦФО по боксу среди юниоров Сегодня состоялось торжественное открытие турнира.





В Орле стартовало Первенство ЦФО по боксу среди юниоров. Возраст спортсменов от 19 до 22 лет. В Орел приехали представители 14 регионов Центрального федерального округа. В рамках Первенства ЦФО поединки пройдут по системе плей-офф. Победители получат право выступить в Казани на Спартакиаде молодежи России. Кроме того, отдельными наградами будут отмечены лучшие бойцы орловских соревнований. Победители Первенства ЦФО станут известны в субботу 29 мая. Александр Анпилогов, президент федерации бокса Орловской области: «Наш округ занимает лидирующие позиции. В том году на Кубке страны мы заняли второе общекомандное место. Сюда приехали достойные боксеры, лучшие представители своих регионов, своих спортивных федераций».





Анастасия Дорохова



