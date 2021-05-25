Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- В течение двух лет орловским властям предложено расселить жильцов аварийных домов, признанных ветхими до 2017 года.





- О правилах безопасности - договариваются на берегу. Сегодня приняли центральный пляж Орла. Но даже летом купаться после заката там запрещено.





- Сегодня в Смоленском храме митрополит освятил новую икону - образ «Неупиваемая чаша». Он помогает на пути к жизни без вредной привычки.





- Пять дней до начала смены. Готовность детских оздоровительных лагерей проверяет специальная комиссия.





- Сегодня на железнодорожном вокзале была в Орле открыта памятная доска в честь председателей и почетных членов Императорского Православного Палестинского Общества.





- Областной центр собрал лучших молодых боксеров центральной России.

