|Главная » Новости
21:20, 25 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- В течение двух лет орловским властям предложено расселить жильцов аварийных домов, признанных ветхими до 2017 года.
- О правилах безопасности - договариваются на берегу. Сегодня приняли центральный пляж Орла. Но даже летом купаться после заката там запрещено.
- Сегодня в Смоленском храме митрополит освятил новую икону - образ «Неупиваемая чаша». Он помогает на пути к жизни без вредной привычки.
- Пять дней до начала смены. Готовность детских оздоровительных лагерей проверяет специальная комиссия.
- Сегодня на железнодорожном вокзале была в Орле открыта памятная доска в честь председателей и почетных членов Императорского Православного Палестинского Общества.
- Областной центр собрал лучших молодых боксеров центральной России.
Вести-Орёл