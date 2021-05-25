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21:20, 25 мая 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».


- В течение двух лет орловским властям предложено расселить жильцов аварийных домов, признанных ветхими до 2017 года. 

- О правилах безопасности - договариваются на берегу. Сегодня приняли центральный пляж Орла. Но даже летом купаться после заката там запрещено.

- Сегодня в Смоленском храме митрополит освятил новую икону - образ «Неупиваемая чаша». Он помогает на пути к жизни без вредной привычки. 

- Пять дней до начала смены. Готовность детских оздоровительных лагерей проверяет специальная комиссия.

- Сегодня на железнодорожном вокзале была в Орле открыта памятная доска в честь председателей и почетных членов Императорского Православного Палестинского Общества.

- Областной центр собрал лучших молодых боксеров центральной России.



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