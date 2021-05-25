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18:49, 25 мая 2021 года В Орле за покровительство ЧОПов и продажу лицензий на оружие осудили экс-росгвардейца За получение взяток мужчина был оштрафован на 120 тысяч рублей и на полтора года лишен права занимать определенные должности.





Следствие считает, что взятки передавались как лично, так и через посредников.



Всего в период с января 2019 года по апрель 2020 года подозреваемый, будучи тогда главой отдела лицензионно-разрешительной работы областной Росгвардии, получил от третьих лиц 71 тысячу рублей. В обмен он покровительствовал частным охранным предприятиям, освобождал от административной ответственности и организовывал выдачу лицензий на покупку огнестрельного оружия без посещения гражданами органов ЛЛР, – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



