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18:49, 25 мая 2021 года

В Орле за покровительство ЧОПов и продажу лицензий на оружие осудили экс-росгвардейца

За получение взяток мужчина был оштрафован на 120 тысяч рублей и на полтора года лишен права занимать определенные должности.


Следствие считает, что взятки передавались как лично, так и через посредников.

Всего в период с января 2019 года по апрель 2020 года подозреваемый, будучи тогда главой отдела лицензионно-разрешительной работы областной Росгвардии, получил от третьих лиц 71 тысячу рублей. В обмен он покровительствовал частным охранным предприятиям, освобождал от административной ответственности и организовывал выдачу лицензий на покупку огнестрельного оружия без посещения гражданами органов ЛЛР, – сообщает сайт областного СУ СК.


Артём Ежаков
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