На Орловщине выросло промышленное производство

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6:42, 26 мая 2021 года
На Орловщине выросло промышленное производствоВ январе-апреле 2021 года этот показатель увеличился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
В апрельских цифрах отмечен более существенный рост – во втором весеннем месяце этого года в сравнении с прошлогодним промпроизводство выросло на 21,3%.
Также увеличилось производство в обрабатывающей сфере – на 11,7%, энергетической – на 17,4%, водоснабжающей и мусорной – на 27,4%, – сообщает сайт областного правительства.
Артём Ежаков