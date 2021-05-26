На Орловщине выросло промышленное производство

В январе-апреле 2021 года этот показатель увеличился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

В апрельских цифрах отмечен более существенный рост – во втором весеннем месяце этого года в сравнении с прошлогодним промпроизводство выросло на 21,3%.



Также увеличилось производство в обрабатывающей сфере – на 11,7%, энергетической – на 17,4%, водоснабжающей и мусорной – на 27,4%, – сообщает сайт областного правительства.