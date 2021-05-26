Главная » Новости



7:40, 26 мая 2021 года Для нужд орловских ФАПов выделили 3,5 млн рублей Соответствующее распоряжение областного правительства уже подписано.





Деньги будут направлены на подключение областных фельдшерско-акушерских пунктов к инженерным коммуникациям и благоустройство прилегающих территорий в этом году, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



