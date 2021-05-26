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8:46, 26 мая 2021 года

Орловчанка оставила в магазине почти 10 тысяч рублей

Их у нее украли.


Женщина забыла сумку в примерочной магазина, расположенного в Железнодорожном районе Орла, а когда вернулась и забрала пропажу, то обнаружила, что оттуда исчезли 9 850 рублей. Прочее имущество было на месте.
 
По камерам видеонаблюдения правоохранители выяснили, кто заходил в кабинку после потерпевшей. Ею оказалась 40-летняя орловчанка. Она созналась в краже. Как оказалось, похищенное она успела потратить.
 
По информации пресс-службы областного УМВД, на время расследования фигурантка отпущена под подписку о невыезде. Ей вменяют ч.2 ст.158 (кража), что может грозить до пяти лет лишения свободы.



Артём Ежаков
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