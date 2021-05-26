Орловский Россельхознадзор на 30 суток приостановил деятельность свинотоварной фермы

|
|Главная » Новости
9:24, 26 мая 2021 года
Орловский Россельхознадзор на 30 суток приостановил деятельность свинотоварной фермыПредприятие принадлежит АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского».
На месте специалисты управления нашли нарушения правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биоотходов, из-за которых возникла реальная опасность распространения болезней животных и порчи продуктов животноводства.
По материалам проверки Россельхознадзора Ливенский райсуд на 30 суток приостановил деятельность свинотоварной фермы, – сообщает пресс-служба управления.
Артём Ежаков