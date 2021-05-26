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Главная » Новости

9:24, 26 мая 2021 года

Орловский Россельхознадзор на 30 суток приостановил деятельность свинотоварной фермы

Предприятие принадлежит АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского».


На месте специалисты управления нашли нарушения правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биоотходов, из-за которых возникла реальная опасность распространения болезней животных и порчи продуктов животноводства.
 
По материалам проверки Россельхознадзора Ливенский райсуд на 30 суток приостановил деятельность свинотоварной фермы, – сообщает пресс-служба управления.



Артём Ежаков
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