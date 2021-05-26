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9:30, 26 мая 2021 года В Орле пожарные спасли женщину из задымленной девятиэтажки на Черкасской Из-за горящего мусора пришлось эвакуировать 20 человек.





25 мая около 22:00 в подвале первого подъезда многоэтажного дома загорелся бытовой мусор. Оперативно прибывшие на место огнеборцы вытащили из эпицентра пожара 34-летнюю женщину и эвакуировали 20 жильцов. Никто не пострадал, площадь возгорания составила 5 м2, в случившемся разбираются специалисты.



За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 12 раз, из них 5 на ликвидацию возгораний мусора и сухой травы и 7 на различные происшествия и помощь населению, – сообщает сайт областного ГУ МЧС.



Фото пресс-службы областного ГУ МЧС





Артём Ежаков



