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9:52, 26 мая 2021 года На Московском шоссе в Орле «Форд» влетел в столб В ДТП пострадала 25-летняя пассажирка иномарки.





Инцидент случился 25 мая в 10:25. Около дома №80 по Московскому шоссе 31-летний водитель «Форда Мондео» врезался столб. Травмы получила его 25-летняя пассажирка.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 8 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы, – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



