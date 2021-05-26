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10:13, 26 мая 2021 года Чиновницу мэрии Орла обвиняют в махинациях с закупками сухпайков для школьников В превышении должностных полномочий подозревают замначальника городского управления образования.





Прокурорская проверка показала, что наборы нескоропортящихся продуктов для учеников в апреле-мае 2020 года были закуплены орловской администрацией по завышенной цене у единственного поставщика, из-за чего бюджет областной столицы потерял 3,5 миллиона рублей, а права несовершеннолетних на надлежащее обеспечение питанием были нарушены.



Уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ в отношении замглавы городского управления образования было возбуждено Следственным комитетом в марте. Прокуратура контролирует ход расследования, – сообщает сайт надзорного ведомства.





Артём Ежаков



