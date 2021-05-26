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10:55, 26 мая 2021 года

Гособвинение запросило для Козина и Кленышева 14 и 11 лет лишения свободы

Замглаве полиции областного УМВД по оперативной работе и бывшему начальнику БЭП Железнодорожного райотдела инкриминируют получение крупной взятки.


Следствие считает, что Федор Козин и Павел Кленышев, действуя по предварительному сговору, получили от предпринимателя 2 миллиона рублей за обещание «замять» уголовное дело. Это, по версии следователей, лишь половина оговоренной суммы – от бизнесмена высокопоставленные офицеры должны были получить 4 миллиона. Кроме того, Козина обвиняют в том, что при его покровительстве на хлебной базе №36 было похищено переданное на хранение зерно на сумму свыше 60 миллионов рублей. Напомним, что фигурантов задержали оперативника ФСБ в начале ноября 2018-го.

Во время вчерашних прений в Железнодорожном райсуде для Федора Козина гособвинение запросило 14 лет тюрьмы со штрафом в 20 миллионов рублей и 11-летним запретом на работу в органах государственной власти и правоохранительных ведомствах. Для Павла Кленышева – 11 лет лишения свободы, штраф в 12 миллионов рублей и 10-летний запрет на работу на аналогичных в случае с Козиным должностях, – сообщает сайт прокуратуры.

Фото с судебного заседания от 29 января 2020 года



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Артём Ежаков
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