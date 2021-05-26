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11:20, 26 мая 2021 года В двух троснянских школах нашли молоко с кишечной палочкой Продукцию изготовил урицкий молокозавод.





Нарушения вскрылись после проверки орловского Россельхознадзора. Выяснилось, что в пробах 3,2-процентного по жирности молока, взятых в Старо-Турьяновской и Октябрьской средних школах, присутствуют бактерии группы кишечной палочки и большое количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.



Это оказалось не единственной претензией управления к ООО «Урицкий молокозавод». Изготовленный им 9-процентный по жирности творог, поставленный в Новосильский комплексный центр соцобслуживания населения, оказался 6-процентным.



После проверок Россельхознадзор выдал предписание о прекращении действия декларации о соответствии на серийный выпуск питьевого молока производства урицкого молокозавода. Предприятие было оштрафовано, – сообщает сайт управления.





Артём Ежаков



