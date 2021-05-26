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11:29, 26 мая 2021 года COVID-19 подтвердился у 49 орловцев, двое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 49 случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 421).



На лечении – 1 133 человека. Накануне выписано 62 орловца (всего – 33 639). От последствий болезни скончалось 649 жителей региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 8 373 (всего – 5 026 168), число выздоровевших – 9 135 (всего – 4 642 090). Общее число летальных исходов – 119 600 (+406 случаев за сутки). На лечении – 264 478 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



