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12:06, 26 мая 2021 года

Вузам выделят ещё 45 тысяч бюджетных мест

Президент Владимир Путин обратился с очередным посланием к Федеральному собранию. Среди объявленных им мер социально-экономической поддержки есть и шаги по развитию образования. Комментарий эксперта Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгении Матвеевой.

Как отмечает ряд социологических исследований – интерес к высшему образованию в России падает. В этом году лишь 43% отметили планы на поступление в вуз. Это самый низкий показатель за всё время проведения такого опроса. При этом, по мнению Президента – российское высшее образование становится самым доступным в мире и уже в 2021 году бюджетных мест в вузах страны хватит на большую часть выпускников школ.

Президент, в ходе оглашения послания Федеральному собранию, также сказал, что в ближайшие два года в российских вузах откроют 45 тысяч дополнительных очных бюджетных мест. Причём 70% из них – предполагается оставить в региональных учебных заведениях, где их число будет увеличиваться ежегодно и в дальнейшем.

Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – в Министерстве науки и высшего образования и ранее отмечали, что необходимо удерживать выпускников школ в регионах. Для этого в региональных вузах предполагалось ежегодно увеличивать количество бюджетных мест. В настоящий момент больше четверти всей системы высшего образования в России приходится на Москву и Санкт-Петербург – здесь функционируют более 200 университетов. В ведомстве планируют избавиться от этого «перекоса» и активно развивать региональные вузы. Глава ведомства Валерий Фальков также отметил, что чрезмерная концентрация научных и образовательных ресурсов в двух столицах, это серьезный вызов для сбалансированного пространственного развития страны.


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