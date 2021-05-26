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12:07, 26 мая 2021 года Новые правила обучения в вузах могут ввести с 1 сентября 2021 года В Госдуме одобрили законопроект о смене профиля обучения. Комментарий эксперта Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгении Матвеевой.



В Госдуме одобрили законопроект о смене профиля обучения. Теперь уже подтверждена и на законодательном уровне возможность российских студентов менять профиль своего обучения и одновременно получать несколько квалификаций. Новый законопроект вновь обсудили в Госдуме, одобрив его уже во втором чтении.



Как рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, получение нескольких квалификаций будет осуществляться в рамках освоения основных профессиональных образовательных программ. По его словам – это не значит, что врач одновременно станет педагогом, а инженер, например, кондитером. Но понятно, что в рамках инженерных специальностей есть несколько направлений, и можно будет получить диплом по нескольким направлениям.



Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – новый законопроект может вступить в силу уже с нового учебного года, с 1 сентября 2021 года. О том, какие специальности можно будет совмещать и с какого года обучения, станет известно позже. Перечень таких специальностей и направлений составят профильные ведомства совместно с вузами.



Ранее различные агентства проводили исследования и выяснили, что большинство 11-классников всё же не собираются поступать в вуз. О таком намерении заявили 86% участников опроса. 7% пока думают, что выбрать – вуз или колледж. 16–17% школьников в конце 11 класса всё ещё не выбрали профессию. Определились со специальностью лишь 40–54% выпускников. К середине мая можно говорить, что лишь каждый третий опрошенный выбрал учебное заведение, куда будут подаваться документы.





Орловское Информбюро



