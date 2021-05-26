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12:20, 26 мая 2021 года К июлю «Мираторг» хочет инвестировать в Орловщину 10 миллиардов рублей Агрохолдинг продолжает реализовывать свои проекты на территории региона – маслоэкстракционный цех и свиноводческие комплексы.





Пресс-служба областного правительства сообщает, что в данный момент компания завершает пусконакладочные работы второго этапа строительства маслоэкстракционного цеха. После реализации проекта, оцененного в 3,5 миллиона рублей, «Мираторг» сможет изготавливать экологически чистые компоненты кормов для сельхозживотных и растительные масла. Планируется, что новый цех сможет перерабатывать 420 тысяч тонн сырья в год.



Также в этом году холдинг продолжит строительство свиноводческих комплексов.



С начала года «Мираторг» уже инвестировал в свои проекты на Орловщине 3,9 миллиарда рублей.





Артём Ежаков



