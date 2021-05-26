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12:27, 26 мая 2021 года Как воспитать сильную и ответственную молодежь? На вопросы корреспондента ГТРК «Орел» Анны Вайсергисер ответили директор орловского центра «Десантник» Михаил Уколов, тренер центра «Десантник» Алексей Петрыкин и генеральный директор Регионального фонда социальной поддержки населения Александр Лебедев.





Еще в 1998 году в Орле впервые набрали школьников в ряды клуба десантников. В центре «Десантник» прививают любовь и преданность Отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины. У истоков создания клуба стояли Александр Лебедев, Михаил Уколов и Алексей Петрыкин. Они согласились ответить на вопросы о том, как не допустить повторения трагедии в Казани, как увидеть первые признаки агрессии у ребенка, как воспитать добрых и сильных молодых людей. Я бы хотела с вами поговорить о том, что произошло в Казани, когда молодой парень берет в руки оружие и спокойно стреляет в школьников. Вы можете представить, что кто-нибудь из ваших десантников сделает подобное? Михаил Уколов, директор центра «Десантник»: «За 23 года через стены нашего учреждения прошло боле 4,5 тысяч воспитанников, и ни один из них не совершил никакого противоправного действия. Все он с удовольствием шли служить в армию. Мы прививаем с детства любовь к Родине, веру в наше Отечество, умение обращаться с оружием, любовь к нему, и дисциплину. Поэтому, я считаю, среди наших ребят никак такого не может быть». Теперь вопрос, который скорее адресован больше Алексею Петрыкину. Вы перехватываете мальчишек и девчонок, наверное, в самом опасном возрасте, когда перед ребятами много соблазнов. Как вам удается их заинтересовать? Это все-таки лично ваши методы преподавания или все зависит от желания и особенностей характера самих ребят? Алексей Петрыкин, тренер центра «Десантник»: «Я считаю, что самый главный принцип - делай как я, и личным примером воспитанникам показать, чему они могут научиться, неважно, в каком возрасте придет воспитанник заниматься. Главное как можно раньше его найти, забрать его с улицы, привить ему любовь к Родине. В центре «Десантник» очень много тренеров, которые были нашими воспитанниками, прошли срочную службу в десантных войсках или спецназе, получили педагогическое образование и вернулись в центр в качестве тренеров. Детям нравится у нас заниматься, потому что мы учим их на своем примере, они тянутся к нам. Мы для них скорее не преподаватели, а как старослужащие солдаты относимся к вновь прибывшему пополнению. Мы стараемся подружиться с ними, стать наставниками». Вы учите правильно держать в руках стрелковое оружие, стрелять, обращаться с холодным оружием. Сейчас из-за событий в Казани по этому поводу идут жаркие споры, нужно ли это школьникам? Михаил Уколов, директор центра «Десантник»: «Я считаю, что это не просто нужно, а необходимо в обязательном порядке - с начальной военной подготовки». Александр Лебедев, генеральный директор Регионального фонда социальной поддержки населения: «Знание всегда лучше, чем незнание. Мы ведь с холодным оружием каждый день сталкиваемся. На кухне есть нож, та же вилка может стать в определенный момент оружием. Умение обращаться с оружие - это та наука, которая человеку нужна всегда. И здесь главное не отношение к оружию, а отношение к человеку. Главное - любить людей, чтобы не применять оружие против них, против себе подобных. Это основной смысл воспитания. И нам нужно больше внимания уделять воспитанию молодого поколения. Люди из центра «Десантник», которые воспитали уже более 4 тысяч человек, делают это искренне и исходя из собственного опыта, и эту искренность ребята чувствуют, и именно благодаря таким наставникам должно формироваться поколение, которое будет добрым, порядочным, которое не будет применять оружие в ненужных целях, но если что - сможет защитить Родину, но при этом быть добрым по отношению к стране и к людям, которые в ней проживают». Вы считаете, что воспитание должно идти не только из семьи, но и от общества? Александр Лебедев, генеральный директор Регионального фонда социальной поддержки населения: «Да, конечно. И нам нужно больше кружков, спортивных секций, военно-патриотических клубов. Нужно, чтобы продолжалась преемственность поколений - это то, чем занимается центр «Десантник». Это и поисковая работа, и те люди, которые защитили нас в Великую Отечественную войну. И все те президентские программы, которые есть, их нужно координировать на местах с учетом существующих специфик в данной конкретной области». Кто должен заметить агрессию в подростке, как ее вычислить? Алексей Петрыкин, тренер центра «Десантник»: «На мой взгляд, агрессия проявляется после долгого и скрытого бурления в жизни ребенка, когда он замкнут в себе, когда он это очень долго накапливает. Когда дети приходят на тренировки, они участвуют в учебно-тренировочных спаррингах, соревнованиях, и у них постоянно происходит благоприятный выплеск адреналина, выплеск эмоций. Родители очень много времени проводят на работе, им некогда заниматься детьми, детей воспитывает улица. Должны быть спортивные секции, кружки, школа. Должна быть комплексная программа, направленная не только на тех, кто хочет проявить себя, а на всех в обществе». Михаил Уколов, директор центра «Десантник»: «Конечно, воспитанием нужно заниматься и родителям, и в школе, и в секциях. В секцию ребенок приходит по своему желанию, здесь он больше раскрывается, и это видит тренер, педагог, он может все это скорректировать, дать правильный совет. Секций должно быть больше, и больше бесплатных секций, чтобы было доступно всем, чтобы все это было в шаговой доступности. Чтобы были не только детские площадки для маленьких, но и для более взрослых - турники, брусья. Хочу еще добавить, что добро должно быть с кулаками. Потому что часто доброту принимают ха слабость, а этого допустить нельзя. Человек должен быть сильным и добрым». Александр Лебедев, генеральный директор Регионального фонда социальной поддержки населения: «Я еще раз хотел бы отметить, что воспитание это главное в формировании характера. Мы делаем еще один социальный проект, и в сентябре запустим детскую радиостанцию, которая рассчитана на аудиторию в возрасте от 12 до 20 лет, и я думаю, что это поможет в нашем общем деле».





Анна Вайсергисер



