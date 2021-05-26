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12:37, 26 мая 2021 года

Юные орловцы совершили свой первый прыжок с парашютом

Аэродром «Пугачёвка» в эти дни стал местом притяжения не только для планеристов, которые разыгрывают награды Чемпионата ЦФО, но и для парашютистов. Комфортная погода позволила открыть сезон и опытным спортсменам, и начинающим. 13 воспитанников региональных патриотических клубов совершили важный шаг в своей жизни – шаг в небо. За прыжками наблюдала корреспондент ГТРК «Орел» Анастасия Дорохова.


13 воспитанников региональных патриотических клубов – участники программы «Юнармейский десант – 2021» готовились к первому прыжку полтора месяца. Ребята привыкали к парашюту, учились правильно падать из самолета. А чтобы войти в группу, юноши и девушки прошли жесткий отбор. Набирали баллы в процессе обучения, составляли портфолио, писали эссе. Все ради одного шага - шага в небо. 
 
Подготовка к взлету начинается ранним утром. Старшие товарищи и инструктаж проведут, и парашют помогут надеть. Но это только на земле. Дальше – все сами. В самолет начинающие ребята поднимаются двумя группами. Вместе с ними пополняют список прыжков опытные спортсмены. В числе экипажа есть и так называемый выпускающий. Он и отправляет молодых ребят в полет, произнося: «Пошёл!».
 
Высота прыжка для начинающих – 800 метров. Время в полете на парашюте «Юниор», который они используют, чуть больше 3 минут. Опытные прыгуны уходят выше – на высоту 1200 или 1500 метров, и свободы у них больше – спортивный парашют позволяет управлять полетом. 
 
После приземления ребята, совершившие свой первый прыжок, делились эмоциями и впечатлениями. За свою смелость они получили дипломы и удостоверения, а также добрые слова от наставников.
 
Программы «Юнармейский десант-2021» организована Центром патриотического воспитания «Патриот-57». Подобные акции планируют проводить регулярно.


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Анастасия Дорохова
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