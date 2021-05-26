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13:01, 26 мая 2021 года На Орловщине снизилась реальная зарплата Информация представлена Орелстатом.





Как отмечает управление, на Орловщине снизилась реальная зарплата. В I квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го снижение составило 1,1%. По мартовским показателям – уменьшилась на 0,2%. Реальная оплата труда высчитывается с учетом индекса потребительских цен.



Если в реальной зарплате населения региона зафиксировано снижение, то уровень средней оплаты труда продолжает расти. В январе-марте этот показатель составил 31 090 рублей – на 4,9% выше, чем год назад. Конкретно в марте 2021-го орловцы в среднем получали 32 622 рубля – на 6,1% больше, чем было в первом весеннем месяце 2020-го.



Лидерами по средней зарплате традиционно остаются финансисты и страховщики (53 103 рубля), госуправленцы (38 062 рубля), электрики и газовщики (35 881 рубль). Медики и учителя, как следует из отчета, получают 28 876 рублей и 28 130 рублей соответственно. Меньшая оплата труда из представленных – у почтовиков и курьеров (19 001 рубль).



Отчет учитывает крупные, средние, некоммерческие и малые предприятия и организации.





Артём Ежаков



