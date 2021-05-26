среда 26.05.2021 14:47:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:01, 26 мая 2021 года

На Орловщине снизилась реальная зарплата

Информация представлена Орелстатом.


Как отмечает управление, на Орловщине снизилась реальная зарплата. В I квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го снижение составило 1,1%. По мартовским показателям – уменьшилась на 0,2%. Реальная оплата труда высчитывается с учетом индекса потребительских цен.

Если в реальной зарплате населения региона зафиксировано снижение, то уровень средней оплаты труда продолжает расти. В январе-марте этот показатель составил 31 090 рублей – на 4,9% выше, чем год назад. Конкретно в марте 2021-го орловцы в среднем получали 32 622 рубля – на 6,1% больше, чем было в первом весеннем месяце 2020-го.

Лидерами по средней зарплате традиционно остаются финансисты и страховщики (53 103 рубля), госуправленцы (38 062 рубля), электрики и газовщики (35 881 рубль). Медики и учителя, как следует из отчета, получают 28 876 рублей и 28 130 рублей соответственно. Меньшая оплата труда из представленных – у почтовиков и курьеров (19 001 рубль).

Отчет учитывает крупные, средние, некоммерческие и малые предприятия и организации.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.