Главная » Новости



13:03, 26 мая 2021 года В Орле продолжается предварительное голосование «Единой России» За два дня проведения выборной процедуры проголосовало более 15 тысяч жителей региона.



«Сегодня орловцы выбирают кандидатов, которые представят партию на выборах в Государственную Думу, Орловский областной Совет народных депутатов, а также на выборах в органы местного самоуправления», - сказал председатель организационного комитета предварительного голосования в Орловской области Леонид Музалевский. – «Приглашаю всех неравнодушных орловцев принять участие в голосовании и поддержать тех кандидатов, которым они доверяют». Напомним, «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Процедура пройдет с 24 по 30 мая электронно по всей стране на сайте https://pg.er.ru Итоги предварительного голосования подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде. Он пройдет 19 июня в Москве.





Орловское Информбюро



