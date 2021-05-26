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13:03, 26 мая 2021 года

В Орле продолжается предварительное голосование «Единой России»

За два дня проведения выборной процедуры проголосовало более 15 тысяч жителей региона.

«Сегодня орловцы выбирают кандидатов, которые представят партию на выборах в Государственную Думу, Орловский областной Совет народных депутатов, а также на выборах в органы местного самоуправления», - сказал председатель организационного комитета предварительного голосования в Орловской области Леонид Музалевский. – «Приглашаю всех неравнодушных орловцев принять участие в голосовании и поддержать тех кандидатов, которым они доверяют».
 
Напомним, «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Процедура пройдет с 24 по 30 мая электронно по всей стране на сайте https://pg.er.ru/
 
Итоги предварительного голосования подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде. Он пройдет 19 июня в Москве.



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