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13:08, 26 мая 2021 года

Ольга Пилипенко проверила ход ремонта сельского клуба в Ливенском районе

Ремонт ведется в рамках проекта партии «Единая Россия» - «Культура малой Родины».


Навесинскому дому культуры в этом году исполнилось 65 лет. Тогда, в 1956 году, это был современный объект, отвечающий всем требованиям тех лет. Сегодня сельский клуб потерял былую привлекательность. В этом году здание решили отремонтировать. Как рассказала начальник управления культуры и архивного дела администрации Ливенского района Елена Анисимова, будет произведена замена кровли на металлопрофиль, обшивка фасада металлосайдингом и косметический ремонт внутренних помещений.
 
Общая стоимость ремонта составляет порядка 4 миллионов 100 тысяч рублей. Средства выделены из бюджетов трех уровней в рамках реализации партийного проекта «Единой России» - «Культура малой Родины».
 
Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция «Единая Россия»): «В этом году в Орловской области будет отремонтировано два таких клуба. Всего за время существования проекта уже отремонтировано более 70 клубов».
 
Подрядчик приступил к исполнению контрактных обязательств 20 апреля. Сейчас ведутся масштабные демонтажные работы. Завершить ремонт планируют к 15 августа текущего года.



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