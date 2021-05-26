среда 26.05.2021 14:47:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:20, 26 мая 2021 года

Для орловца, обвиняемого в убийстве матери, запросили 15 лет тюрьмы

Областной прокурор Владислав Малкин лично поддержал гособвинение во время прений в Заводском райсуде.


Мужчине инкриминируют убийство (ч.1 ст.105 УК РФ) собственной матери и кражу (п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ) её золотых украшений. Следствие установило, что подсудимый поссорился с жертвой и из неприязни забил её металлическим ломом, нанеся множественные удары по голове и туловищу. Прикарманенные драгоценности он сдал в ломбард.

Помимо основного срока в 15 строгого режима, областной прокурор затребовал для обвиняемого полуторагодичное ограничение свободы, – сообщает сайт надзорного ведомства.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.