Главная » Новости



13:20, 26 мая 2021 года Для орловца, обвиняемого в убийстве матери, запросили 15 лет тюрьмы Областной прокурор Владислав Малкин лично поддержал гособвинение во время прений в Заводском райсуде.





Мужчине инкриминируют убийство (ч.1 ст.105 УК РФ) собственной матери и кражу (п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ) её золотых украшений. Следствие установило, что подсудимый поссорился с жертвой и из неприязни забил её металлическим ломом, нанеся множественные удары по голове и туловищу. Прикарманенные драгоценности он сдал в ломбард.



Помимо основного срока в 15 строгого режима, областной прокурор затребовал для обвиняемого полуторагодичное ограничение свободы, – сообщает сайт надзорного ведомства.





Артём Ежаков



