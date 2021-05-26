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14:00, 26 мая 2021 года В Орловской области обнаружено 24 фальшивых купюры Банкноты выявлены в январе-марте этого года.





Наиболее популярными у фальшивомонетчиков остаются деньги крупного номинала – известно о 15-и поддельных пятитысячных купюрах и 7-и «липовых» банкнотах в 1 000 рублей. Две оставшиеся фальшивки имели «ценность» в 2 000 рублей, – сообщает пресс-служба Центробанка.





Артём Ежаков



