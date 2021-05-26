Главная » Новости



14:58, 26 мая 2021 года Мэрия Орла перешла на единый телефон для связи Номер введен для 12 структурных подразделений городской администрации.





Дозвониться в мэрию областной столицы теперь можно по номеру 25-52-10. Для связи с конкретным абонентом нужно набрать дополнительный код, указанный в телефонном справочнике. Там же можно ознакомиться с полным списком номеров чиновников городской администрации.





Артём Ежаков



