Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- Цена школьного пайка - уголовное дело. И ущерб бюджету на 3,5 млн. рублей. Сотруднику мэрии предъявили обвинение.





- Ежедневно в регионе прививаются от COVID-19 около двух тысяч человек. Но до коллективного иммунитета еще далеко.





- 13 орловских подростков совершили первый прыжок с парашютом. К этому они шли полтора месяца.





- Высокоскоростной Интернет - в самые отдаленные уголки. Нацпроект - в действии.





- Вторая жизнь сельского ДК. Что делается, чтобы оживить самобытную сельскую культуру?





- В Орле приняли городской пляж на Оке. Пока над ним развевается черный флаг. Разрешающий купание желтый - появится 1 июня.