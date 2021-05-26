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16:39, 26 мая 2021 года

В Орле возбудили уголовное дело о мошенничестве в управляющей компании

Работников ООО «Домоуправление №11», обанкротившегося в марте 2020-го, подозревают в похищении 1,1 миллиона рублей.


Уголовное дело было возбуждено после личного обращения жителей дома №26 по ул. Бурова к прокурору Орловской области Владиславу Малкину. Они рассказали, что когда УК обанкротилась, на его счетах оставалось больше миллиона рублей, которые, по их словам, были похищены, а запросы арбитража о финансово-хозяйственной деятельности организации экс-главой компании игнорировались, а следственные органы отказывали в возбуждении уголовного дела. Незаконные процессуальные решения отменялись Северной районной прокуратурой. Длительное время законное решение по материалу проверки не принималось.
 
По представлению прокуратуры, виновное должностное лицо в правоохранительной системе привлекли к дисциплинарной ответственности. 

По факту мошеннических действий работников ООО «Домоуправление №11» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и административное разбирательство по ч.4 ст.14.13 КоАП РФ (незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего). Прокуратура следит за ходом расследования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



Артём Ежаков
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