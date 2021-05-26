В Орле строительство водовода между улицами Авиационной и Генерала Родина идет по графику

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16:45, 26 мая 2021 года
В Орле строительство водовода между улицами Авиационной и Генерала Родина идет по графикуУже проложено более 800 метров труб.
В Орле идет строительство водовода между улицами Авиационной и Генерала Родина. Рабочими «Орелводоканала» продавлено 90 метров стального футляра диаметром 920 мм, выполнены переходы через автомобильную дорогу по Карачевскому шоссе, устроено 59 метров футляра из полиэтиленовых труб диаметром 1 000 мм, в том числе 25 метров методом горизонтально-направленного бурения. Всего за период строительных работ проложено 809 метров полиэтиленового трубопровода диаметром 630 мм.
Также восстановлено дорожное покрытие и благоустроены поврежденные газоны по бульвару Молодежи, – сообщает сайт областного правительства.
Напомним, что новый водовод должен связать Советский и Заводской районы до конца 2021 года.
Артём Ежаков