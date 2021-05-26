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17:18, 26 мая 2021 года За день мошенникам удалось обмануть двух орловцев на крупные суммы В обоих случаях фигурировали «сотрудники банка».





Сначала злоумышленники убедили расстаться с 280 тысячами рублей орловчанку. В телефонном разговоре женщину напугали якобы оформляющимся на её имя кредитом. По «инструкции» звонящих, она на самом деле оформила заём и перевела средства на «безопасные счета». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.3. ст.159 УК РФ).

Во втором случае «банкиры» час «обрабатывали» орловца, и все-таки убедили мужчину в том, что к нему для проверки сбережений придет их представительница. Во время визита женщина осмотрела банкноты, поговорила с потерпевшим и вернула ему уже пустой сверток, где ранее лежали деньги. Пропажу он заметил позднее.

Пресс-служба областного УМВД напоминает, что подобные схемы используются достаточно часто. Злоумышленники звонят жертвам под видом работников банков и сообщают, что деньги клиента в опасности. Также они приходят к гражданам под видом работников различных соцслужб и говорят, что тем положены выплаты или необходимо проверить деньги и тому подобное. Во всех случаях, полицейские рекомендуют гражданам не вступать в диалог с неизвестными и перепроверять сообщаемую ими информацию, позвонив в организации, якобы представителями которых они являются. Вас сразу должно насторожить любое упоминание о деньгах и рекомендации провести с ними какие-либо операции или передать их неизвестным, пусть даже на непродолжительное время.





Артём Ежаков



