Орловщина должна ускорить темпы вакцинации от коронавируса

Ускориться нужно, чтобы к сентябрю в регионе был выработан коллективный иммунитет. Об этом говорили сегодня на заседании штаба по вакцинации.

Медики утверждают, что для выработки коллективного иммунитета вакцинироваться от коронавируса должны не меньше 355 тысяч жителей Орловщины. Но почти за полгода кампании процедуру полностью прошли только 61 тысяча человек. Накануне, разбирая ситуацию в разрезе всей страны, министр здравоохранения отметил, что темпы вакцинации низкие из-за недоработки медучреждений. Об этом же сегодня говорили и на заседании регионального штаба по вакцинации.

Валентина Нордстрем, первый зампред правительства Орловской области, руководитель штаба по вакцинации: «Я хотела бы, чтобы наши лечебные учреждения всё-таки начали предметную работу с гражданами, особенно с теми, которые находятся на обслуживании - приписаны к той или другой поликлинике. Если мы не пойдём к нашим людям, я думаю, что мы не добьёмся в короткие сроки результата, который поставил перед нами губернатор».

Сегодня в каждом из 38 пунктов вакцинации есть все три отечественных препарата - это «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для самозаписи на вакцинацию свободно 13 тысяч слотов.

В распоряжении Плещеевской центральной районной больницы находится около 1000 доз трёх препаратов. Ежедневно здесь вакцинируются от 50 до 70 человек. Более того, процедуру прошли больше 80% персонала учреждения.

Новые поставки вакцины медучреждения Орловщины получают каждую неделю, дефицита нет. Например, промежуточные запасы Кромской центральной районной больницы - 200 доз. Здесь привито 1500 человек. В среднем - по 20 в день. Кстати, главный врач Кромской ЦРБ Ольга Морозова, одной из первых в районе вакцинировалась против коронавируса.

Федеральный штаб сообщает, что за прошедшие сутки в нашем регионе выявлено 49 новых случаев заболевания коронавирусом. 62 человека выздоровели. Двое, к сожалению, скончались.