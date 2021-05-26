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18:00, 26 мая 2021 года В одном из районов Орловской области массово погибли пчелы Гибель этих полезных насекомых зафиксирована 24 мая.









Фото: Управление ветеринарии Орловской области Совместный выезд на место провели сотрудники областной ветеринарии, представители регионального департамента сельского хозяйства, чиновники администрации Болховского района и работники местной станции по борьбе с болезнями животных. Для выяснения причин случившегося были обследованы пасеки и, чтобы исключить отравления и заразные заболевания, отобраны пробы погибших пчел, – сообщает сайт Управления ветеринарии Орловской области.Фото: Управление ветеринарии Орловской области





Артём Ежаков



