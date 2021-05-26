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18:10, 26 мая 2021 года

В Орле лучшим представителям малого и среднего бизнеса вручили награды

Сегодня - Всероссийский День предпринимательства.


Сегодня в администрации Орловской области поздравляли предпринимательское сообщество региона - на первой коммуникационной сессии с институтами развития и структурами поддержки бизнеса. В таком формате и составе участники встречи собрались впервые. Заместитель губернатора Вадим Тарасов отметил, что региональный бизнес стойко перенес непростой период пандемии и сейчас держит уверенные позиции. 
 
Как отметил Вадим Тарасов, в минувшем году были приняты законы, направленные на уменьшение налоговой нагрузки на бизнес, снижены ставки по упрощенной системе налогообложения, стоимость патента, уменьшена ставка налога на имущество, был введен мораторий на 3 месяца на уплату арендных платежей субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении государственного и муниципального имущества. Общая сумма выданных в минувшем году льготных кредитов составила более 625 млн рублей. Льготные микрозаймы на развитие бизнеса выдавались по ставкам от 0,1 % годовых и не выше ключевой ставки Центробанка. Кроме того, Гарантийный фонд на 40 % снизил ставку за предоставление гарантий по кредитам для бизнеса в коммерческих банках. Под гарантии фонда предприниматели получили кредитов на сумму более 1,8 млрд рублей.
 
Центром поддержки предпринимательства была открыта «горячая линия», на которую поступило более 8,5 тыс. телефонных обращений и порядка 2 тыс. обращений через онлайн-ресурсы, более полутысячи личных обращений в офис центра. С момента начала ограничительных мер, связанных с распространение новой коронавирусной инфекции, оказано более 3,6 тыс. услуг.
 
Подводя итоги, Вадим Тарасов отметил, что Орловская область вошла в число лидеров по вкладу индивидуальных предпринимателей в валовый региональный продукт – он в полтора раза больше, чем в среднем по стране, сообщает информационный портал Орловской области.
 
И сегодня были отмечены победители областного конкурса «Орловское качество – 2021».

Фото пресс-службы губернатора Орловской области



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