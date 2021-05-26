В развитии регионального социального семейно-ориентированного кластера примет участие Орловская епархия

Соглашение о взаимной поддержке подписано митрополитом и руководителем Семейного МФЦ.

Семейный многофункциональный центр был открыт в Орле в начале мае. Он располагается по адресу ул. Лескова, дом 22. Обратиться в него за юридической, информационной и психологической помощью могут как семьи, проживающие на территории Орловской области, так и те граждане, кто только планирует создать семью.

К проекту социального кластера присоединилась Орловская епархия.



В рамках сотрудничества запланированы информационная поддержка совместных проектов, содействие в сплочении общества в решении социальных проблем семьи и развитии добровольческой деятельности на территории Орловской области, сообщает региональный информационный портал.



Фото: Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии