В развитии регионального социального семейно-ориентированного кластера примет участие Орловская епархия

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18:17, 26 мая 2021 года
В развитии регионального социального семейно-ориентированного кластера примет участие Орловская епархияСоглашение о взаимной поддержке подписано митрополитом и руководителем Семейного МФЦ.
Семейный многофункциональный центр был открыт в Орле в начале мае. Он располагается по адресу ул. Лескова, дом 22. Обратиться в него за юридической, информационной и психологической помощью могут как семьи, проживающие на территории Орловской области, так и те граждане, кто только планирует создать семью.
К проекту социального кластера присоединилась Орловская епархия.
В рамках сотрудничества запланированы информационная поддержка совместных проектов, содействие в сплочении общества в решении социальных проблем семьи и развитии добровольческой деятельности на территории Орловской области, сообщает региональный информационный портал.
Фото: Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
Орловское Информбюро