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18:26, 26 мая 2021 года Сегодня в Орле стартовала Спартакиада пенсионеров Она проходит в седьмой раз.





В Орле стартовала Спартакиада пенсионеров. В состязаниях приняли участие 26 районных команд, более 200 человек. Спортсмены «золотого возраста» боролись в семи видах спорта. Победители отправятся в Белгород на всероссийский этап Спартакиады.





Татьяна Напольских



