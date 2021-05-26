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18:38, 26 мая 2021 года Перевозчик, обслуживающий маршрут № 9 в Орле, исправился Об этом сообщает администрация города.





Администрация Орла регулярно проводит рейды, которые позволяют объективно оценить транспортную обстановку в городе и внести корректировки в работу перевозчиков в случае необходимости. Так, один из перевозчиков, обслуживающих маршрут №9, неделю назад находился в зоне риска. Из-за недовыпуска автобусов и нарушения расписания ему была направлена претензия.



Сейчас перевозчик выпускает 13 автобусов из 14, нареканий по маршруту №9 нет, сообщает сайт мэрии Орла.





Орловское Информбюро



