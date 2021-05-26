Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Вакцинирован - значит защищен. Ежедневно в регионе около двух тысяч человек делают прививку от ковида.





- 50 мегабит в секунду - в самую удаленную точку региона. Хороший интернет помогает в учебе. С его помощью оказалось проще достучаться до чиновников.





- Красный мост в Орле вновь возвращает нас в историю на этот раз во времена Петра I.





- Дело о школьных пайках. Сотруднице администрации Орла предъявлено обвинение





- Молодогвардейцы привели в порядок одну из дворовых детских площадок





- Сегодня предприниматели региона получают поздравления.