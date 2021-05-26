|Главная » Новости
21:20, 26 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Вакцинирован - значит защищен. Ежедневно в регионе около двух тысяч человек делают прививку от ковида.
- 50 мегабит в секунду - в самую удаленную точку региона. Хороший интернет помогает в учебе. С его помощью оказалось проще достучаться до чиновников.
- Красный мост в Орле вновь возвращает нас в историю на этот раз во времена Петра I.
- Дело о школьных пайках. Сотруднице администрации Орла предъявлено обвинение
- Молодогвардейцы привели в порядок одну из дворовых детских площадок
- Сегодня предприниматели региона получают поздравления.
Вести-Орёл