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6:46, 27 мая 2021 года Орловщина поднялась в рейтинге регионов по наименьшему давлению власти на бизнес Об этом можно судить, исходя из доклада омбудсмена по правам предпринимателей Бориса Титова Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.





В рейтинге регионов по наименьшему давлению власти на бизнес Орловская область стала 20-й из 85-и субъектов РФ, поднявшись с 63-го места. По мнению экспертов, на это повлияла готовность надзорных органов воспринимать экстренные меры, связанные с пандемией, что повлекло за собой 60-процентное сокращение разноуровневых проверок, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



