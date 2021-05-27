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7:54, 27 мая 2021 года

Орловцы увеличили спрос на платные услуги

На них в январе-апреле жители региона потратили 12 млрд 138,3 млн рублей, что на 8,5% больше, чем годом ранее.


Больше всех на рынке платных услуг выиграло транспортное и бытовое обслуживание – за первые четыре месяца, по сравнению с аналогичным прошлогодним отрезком, их выручка увеличилась на 19,8% и 17,9% соответственно. Бытовых услуг орловцам предоставлено на сумму в 1 млрд 624 тысячи рублей, 67% из которых пришлись на ремонт и строительство жилья и других построек, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, а также услуги парикмахерских. Вообще, за год не уменьшился спрос ни на одну из категорий бытовых услуг, – следует из отчета Орелстата.


Артём Ежаков
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