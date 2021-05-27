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8:59, 27 мая 2021 года За сутки орловские росгвардейцы пресекли две магазинные кражи Силовики отреагировали на тревогу в торговых точках на улицах Октябрьской и Максима Горького.





Набор товаров, набранный злоумышленникам, традиционный для таких краж – продукты питания, продовольствие и карманная химия. В обоих случаях правоохранители за пару минут прибыли к магазину и задержали правонарушителей, которым оказались 32-летний и 45-летний мужчины.



Для дальнейшего разбирательства обоих передали полицейским, – сообщает пресс-служба управления.





Артём Ежаков



