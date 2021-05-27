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9:14, 27 мая 2021 года В Орле активисты покрасили инвентарь на детской площадке В Орле активисты покрасили инвентарь на детской площадке





С начала мая активисты «Молодой Гвардии» проверяли детские площадки - чтобы они были покрашены, оборудование отремонтировано. Было выявлено около 100 площадок, где требуется внимание. В управляющие компании готовят обращение. А одну из игровых зон решили привести в порядок сами. К активистам присоединились и местные ребятишки.





Татьяна Напольских



