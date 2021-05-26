Главная » Новости



20:23, 26 мая 2021 года Нетрезвый орловец пошел на полицейского с ножом и заработал уголовное дело Его действия расценили как применение насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).





Инцидент произошел в квартире 42-летнего подозреваемого в Северном районе Орла. Следствие полагает, что пьяный мужчина отказался подчиняться требованиям участкового, прибывшего разобраться в семейном бытовом конфликте, а затем открыто начал угрожать ему насилием, после чего, взяв нож и размахивая холодным оружием, пошел в сторону полицейского. Напарнику правоохранителя удалось своевременно «скрутить» нарушителя.

Теперь фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается, – Теперь фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.





Артём Ежаков



