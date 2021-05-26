Нетрезвый орловец пошел на полицейского с ножом и заработал уголовное дело

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20:23, 26 мая 2021 года
Нетрезвый орловец пошел на полицейского с ножом и заработал уголовное делоЕго действия расценили как применение насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).
Инцидент произошел в квартире 42-летнего подозреваемого в Северном районе Орла. Следствие полагает, что пьяный мужчина отказался подчиняться требованиям участкового, прибывшего разобраться в семейном бытовом конфликте, а затем открыто начал угрожать ему насилием, после чего, взяв нож и размахивая холодным оружием, пошел в сторону полицейского. Напарнику правоохранителя удалось своевременно «скрутить» нарушителя.
Теперь фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается, – сообщает
пресс-служба СУ СК России по Орловской области.
Артём Ежаков