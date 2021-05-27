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8:24, 27 мая 2021 года

Орловец получил 15 лет тюрьмы за поджог жены и убийство приятеля

Приговор 61-летнему мужчине вынес Мценский районный суд.


Следствием и обвинением доказано, что в марте 2020-го  года ранее судимый амчанин у себя дома выпивал вместе с супругой. Поссорившись в ходе застолья, осужденный взял керамическую тарелку, ударил ей жену по голове, а затем облил её спиртосодержащей жидкостью и поджег. Пламя нанесло женщине ожоги третьей степени, покрывающие 20% тела – тяжкий вред здоровью.
 
В июле того же года он убил человека. Снова амчанин был нетрезв, снова выпивал не один и снова вступил в конфликт. Сменились только декорации – преступление произошло во дворе дома. Повздорив с приятелем, мужчина не менее пяти раз ударил последнего кулаком по голове и телу, а затем достал нож и несколько раз ударил им в шею и левую грудную часть потерпевшего. Медики не смогли спасти пострадавшего.
 
За преступления, классифицированные как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшей (п.«б» ч.2 ст. 111 УК РФ) и убийство (ч.1 ст.105 УК РФ), амчанин проведет ближайшие 15 лет в колонии особого режима. После отбытия срока он на два года будет ограничен в свободе.



Артём Ежаков
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