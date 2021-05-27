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9:54, 27 мая 2021 года Под Орлом 15-летний мопедист попал в реанимацию ДТП произошло 26 мая в 19:20.





По информации регионального УГИБДД, юноша 2006 года рождения, двигаясь на мопеде «Ирбис» из областной столицы по автодороге Орел – Гать – Лаврово – Редькино, потерял управление и в районе 10 километра врезался в бордюр и металлическую ограду. С места ДТП подросток госпитализирован в реанимацию ДОКБ.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



